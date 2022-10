Spaanse verpleegster doodgestoken in Brussel

“Op 27 oktober, rond 08.30 uur, is een 23-jarige vrouw dood aangetroffen in een appartement in de Zuidstraat in Brussel”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Volgens de eerste vaststellingen is het slachtoffer overleden door verschillende messteken. Er werd een perimeter ingesteld en het gerechtelijk labo van de federale politie is ter plaatse gegaan. Het parket heeft een wetsarts gevorderd, alsook een onderzoeksrechter voor doodslag. Parket en onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Een verdachte, een jongeman van 24 jaar, kon opgepakt worden en werd van zijn vrijheid beroofd.”