Sourour (46) stierf wellicht zonder tussenkomst van anderen in Brusselse politiecel: “Comité P heeft de camerabeelden geanalyseerd”

Sourour A., die de Belgisch-Tunesische nationaliteit had, werkte voor Présence et Action Culturelles, een culturele en educatieve vereniging. Waarom ze precies werd gearresteerd, is niet bekend. Er is enkel geweten dat ze in de nacht van woensdag op donderdag werd opgepakt en in een ontnuchteringscel van het commissariaat in de Koningstraat werd geplaatst.