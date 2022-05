Sotheby's viert opening nieuwe kantoren in Brussel met tentoonstelling

BrusselHet veilinghuis Sotheby’s versterkt zijn aanwezigheid in Brussel met de opening van een nieuwe kantoor- en galerieruimte op de Louizalaan. Het is tegelijkertijd een samenvoeging van de activiteiten van Sotheby’s Auction en Sotheby’s International Realty. Om de opening in de verf te zetten, loopt er van 5 tot en met 13 mei een tentoonstelling van werken die binnenkort geveild worden.

45 jaar na de opening van haar eerste kantoren in België pakt Sotheby’s uit met een nieuwe galerie- en kantoorruimte. Een bewuste keuze, want de activiteit in België wordt steeds omvangrijker. De voorbij 10 jaar is het aantal Belgische klanten bij het veilinghuis verdubbeld en de verkochte stukken van Belgische verzamelaars brachten vorig jaar meer dan 100 miljoen dollar op.

Warhol en Haring

“België telt per bevolkingsdichtheid naar verluidt het hoogste aantal kunstverzamelaars ter wereld. We hebben deze passie steeds meer tot uiting zien komen in de veilingen en privéverkopen. Onze nieuwe kantoren op de Louizalaan vormen het perfecte kader om onze Belgische klanten een complete ervaring te bieden”, zegt Sebastien Fahey van Sotheby’s.

De relocatie wordt extra in de verf gezet met een publieke en gratis toegankelijke tentoonstelling van loten uit collecties van Belgische verzamelaars. Er zijn werken te zien van Emile Clause, Andy Warhol, Paul Delvaux of Keith Haring die zullen verkocht worden tijdens lente- en zomerveilingen, terwijl werken van Victor Vasarely, Banksy of Geer van Velde privé verkocht worden. Daarnaast worden er nog juwelen en horloges van Cartier, Rolex of Audemars-Piguet getoond.