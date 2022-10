‘SOS Viol’ opent nieuwe ontvangstruimte om slachtoffers van seksueel geweld op te vangen.

De opening gebeurde in aanwezigheid van de burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinette, en de chef van de politiezone Zuid, Jurgen De Landsheer. Wie voor de deur van het gebouw in de Albaniëstraat 117 staat, zou niet vermoeden dat er een ontvangstruimte achter schuilt. Dat is bewust zo gedaan, om de drempel om binnen te stappen minder groot te maken. In totaal zijn er vier consulatieruimten beschikbaar in het gebouw om slachtoffers op te vangen, dat kan met of zonder afspraak. In 2021 kreeg de organsatie 2.397 oproepen, 188 gesprekken vonden plaats via de chatlijn, die in juli 2021 werd gelanceerd.