Slechtziende Robby neemt voor de vijfde keer deel aan de 20 km van Brussel

BrusselRobby Swerten zal zondag voor de vijfde keer meelopen in de 20 km van Brussel voor de Brailleliga vzw. Hij is zelf zwaar slechtziend, en wil met zijn deelname de noden van personen met een visuele beperking onder de aandacht brengen. Maar ook op sportief vlak koestert hij ambities.

Het team van de Brailleliga vzw neemt voor de 15e keer deel aan de 20 km van Brussel. Op die manier wil de organisatie het grote publiek sensibiliseren over de visuele handicap, en steun verzamelen om activiteiten voor blinde en slechtziende kinderen te organiseren. Daarom vindt Robby het belangrijk in hun team mee te lopen. “Ik ben zelf slechtziend, en wil graag iets terugdoen voor alle hulp die ik van de Brailleliga heb gekregen.”

Omkadering

Sinds zijn geboorte is Robby zwaar slechtziend. Daarom is de begeleiding die hij kreeg heel belangrijk voor hem. “Ik ben pas laat in contact gekomen met de Brailleliga”, vertelt hij. “Maar ze hebben er voor gezorgd dat ik naar een gepaste school kon gaan. Ook in het woonzorgcentrum waar ik nu werk, hebben ze de collega’s uitgelegd hoe ze het best met mij omgaan.”

Die sensibilisering is echt nodig volgens Robby. “In de basisschool moest ik omwille van mijn visuele beperking school lopen in het Buitengewoon Onderwijs. Maar ik weet zeker dat ik met de juiste begeleiding evengoed naar een reguliere school kon gaan. Vaak denkt men dat slechtzienden en blinden niet zelfstandig kunnen zijn. Maar dat klopt niet, met een goede omkadering zijn we tot meer in staat dan je zou denken.”

Volledig scherm Robby (links) met zijn vorige begeleider Koen: "Met een goede omkadering zijn we tot meer in staat dan je zou denken." © Robby Swerten

Snellere tijd

Daarom loopt hij al vijf jaar mee in de 20 km van Brussel. Dat doet Robby samen met een begeleider. “Sommigen lopen hand in hand of arm in arm, maar dat loopt niet gemakkelijk,” zegt Robby. “Ik verkies een koord of stok die we elk aan een uiteinde vasthouden. Zo hebben je armen wat meer bewegingsruimte, dat loopt fijner.”

Maar ook de keuze van de begeleider is niet evident. “Je moet iemand hebben met hetzelfde loopritme,” legt Robby uit. “Mijn vorige begeleider kon mijn tempo niet meer bijhouden. Maar met de huidige persoon lukt dat wel.” Sport neemt dan ook een groot deel van zijn leven in. “Ik ga wekelijks twee à drie keer naar de fitness en speel ook Torbal en Goalbal, teamsporten voor personen met een visuele beperking. Het geeft me veel voldoening, en bereidt me goed voor op de 20 km van Brussel.”

Het team van de Brailleliga telt 310 deelnemers. Op de team ranking staan ze op de zesde plaats. “Hopelijk kunnen we dit jaar nog een aantal plaatsjes opschuiven,” klinkt het bij Robby. En ook op persoonlijk vlak mikt hij op een snellere tijd. “Bij mijn eerste deelname liep ik het parcours uit op twee uur. Vorig jaar was dat 1 uur en 45 minuten. Zondag hoop ik het nog beter te doen, het zou mooi zijn om nog vijf minuten van mijn tijd af te trekken.”