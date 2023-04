Slechtvalkkoppels in Brussel broeden op jongen: “Eerste ei zou rond 10 april moeten uitkomen”

Buur vindt vermoorde Eleonora (53) terug in apparte­ment in Etterbeek: “Toen ik het laken omhoog trok, zag ik een afgrijse­lijk toegetakel­de vrouw”

Gruwelijke ontdekking dinsdagmiddag in een flat in een appartementsgebouw in de Philippe Baucqstraat in Etterbeek. Oussama vond er zijn 53-jarige buurvrouw Eleonora dood en zwaar verminkt op haar zetel. “Na die schreeuw vanuit haar flat bleef het afgrijselijk stil”, legt Oussama uit waarom hij poolshoogte ging nemen. De buurman heeft zelf ook al een verdachte op het oog.