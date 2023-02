Slecht functionerend waterverwarmingstoestel leidt tot CO-intoxicatie

Het was de vrouw zelf die omstreeks 15.40 uur de hulpdiensten had verwittigd omdat ze onwel was geworden en was gevallen. Toen de ambulanciers haar flat aan de Herdersstaflaan betraden, trad hun CO-melder meteen in werking. Zowel de vrouw als haar buren van de eerste en derde verdieping werden geëvacueerd, en terwijl de brandweer ter plaatse kwam om de oorzaak van de CO-intoxicatie te zoeken, werd de vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. “Zij verkeerde weliswaar niet in zorgwekkende toestand”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De oorzaak van de intoxicatie lag bij het oude waterverwarmingstoestel in haar badkamer. Dat was slecht aangesloten en functioneerde niet naar behoren. Zo was er geen goede afvoer van de verbrandingsgassen, terwijl er ook geen aanvoer van verse lucht was. De andere appartementen in hetzelfde gebouw werden gecontroleerd maar daar stelde zich geen probleem.”