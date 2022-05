Slager (41) overleden nadat collega hem neersteekt na ruzie in het slachthuis van Anderlecht: “Hij stak hem recht in het hart”

Brussels Gewest Brusselse werkloos­heid blijft dalen

De werkloosheid in het Brussels gewest is ook in april gedaald. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris telde in heel het gewest 84.459 werkzoekenden zonder job. Het gaat om een daling met 5,4 procent of 4.860 mensen op een jaar tijd, meldt Actiris woensdag.

4 mei