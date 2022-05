Slachtoffers vragen 5.000 euro van cipiers

Brussel Duizenden mensen komen samen voor Dag van de Arbeid: “Sociale verworven­he­den waarvoor gestreden is, staan onder druk”

Op verschillende plaatsen in de hoofdstad is zondag de Dag van de Arbeid gevierd. Aan de Kunstberg troepten duizenden mensen samen voor het Feest van de Arbeid, elders in Brussel brachten one.brussels en PVDA/PTB hun militanten op de been.

1 mei