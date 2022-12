Slachtoffers steekpartij Anderlecht buiten levensgevaar

Brussel/Rand Van Daspe’s tot Chivato: bij deze 5 barber­shops in Brussel, de Rand en het Pajotten­land verwen je jezelf na No Shave November

Heel wat mannen lieten afgelopen maand hun baard of snor staan tijdens No Shave November. Nu de maand eindelijk om is, is een bezoekje aan de barbier vast welgekomen. Onze redactie ging dan ook op zoek naar vijf barbershops in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van Gentlemen Barber Club tot Station Street Barbers: hier breng je je kapsel, baard en snor weer helemaal op orde.

1 december