Slachtoffers aanslagen van 6 jaar geleden herdacht op Brussels Airport en in hoofdstad

Op Brussels Airport werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de mensen die er zes jaar geleden om het leven kwamen bij de aanslagen van twee zelfmoordterroristen. Nadien werden ook in het centrum van Brussel de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven en van in metrostation Maalbeek, waar eveneens een zelfmoordterrorist zich opblies, herdacht. Ook daar werd een minuut stilte gehouden en legden de nabestaanden witte bloemen op het monument voor de slachtoffers in de Wetstraat. Premier De Croo legde dan weer een krans neer. Hij deed dat samen met de vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties en met Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, en Brieuc de Meeûs, CEO van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.

Ook Jamila Adda, voorzitter van de slachtoffervereniging Life4Brussels, nam het woord. “Ik bedacht me vanochtend dat men niet meer over de aanslagen praat zoals enkele jaren geleden. Het is niet meer het grote nieuws van de dag, terwijl de slachtoffers die 22ste maart alle dagen herbeleven en er nog meer aan denken naarmate het proces nadert. We kunnen niet in alle rust aan de slachtoffers denken, want we hebben nog een lange strijd te voeren voor hulp en schadevergoedingen”, aldus Adda.