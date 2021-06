Slachtoffer horlogediefstal looft 5.000 euro uit voor wie zijn peperduur horloge terugbrengt: “Hangt veel emotionele waarde aan”

Brussel/HasseltEen Hasselaar die op 9 mei in de parking onder de Brusselse Grasmarkt het slachtoffer werd van horlogedieven looft maar liefst 5.000 euro uit aan de persoon die zijn horloge in een goede staat terugbrengt. Het gaat immers om een exemplaar waarvan er wereldwijd slechts 103 verkocht werden. “Maar de emotionele waarde die eraan vast hangt, is nóg groter”, klinkt het.

Op 9 mei wandelen de Hasselaar en een vriend de ondergrondse parking ‘Grote Markt’ aan de Brusselse Grasmarkt binnen. Het duo had die zondagmiddag de tentoonstelling van Roger Raveel in de Bozart bezocht en was nadien een hapje gaan eten. Net wanneer ze in de ondergrondse parking willen betalen, slaan twee mannen toe. Ze graaien eerst het Hublot-horloge ter waarde van 21.000 euro van de arm van de Hasselaar, waarna ze ook het horloge van het merk IWC - met een waarde van 12.000 euro - van de arm van de tweede man trekken. De dieven zetten het op een lopen en worden achterna gezeten door de slachtoffers, maar kunnen uiteindelijk ontkomen.

Foto’s op gsm

“Een tijdje later kregen we telefoon van de politie omdat de agenten erin geslaagd waren om twee mannen op te pakken nadat bleek dat er foto’s van onze horloges op hun telefoons stonden”, vertelt de Hasselaar, die liever anoniem blijft. “Maar het duo wilde niet meewerken en de politie kon niet achterhalen van wie ze de foto’s gekregen hadden. Nadien heb ik er niets meer over gehoord.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Van dit horloge werden er wereldwijd slechts 103 verkocht. © Faroek

Zondagavond verspreidde VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ beelden van de diefstal. De twee slachtoffers hopen dat de daders via die weg gevat kunnen worden. Daarnaast heeft de Hasselaar die zijn Hublot-horloge van de reeks Oscar Niemeyer – wereldwijd werden er slechts 103 van verkocht – gestolen zag nu ook beslist om 5.000 euro te betalen aan de persoon die het horloge in goede staat terugbrengt. “Zo’n gestolen horloge kan alleen in duistere milieus verkocht worden, want zonder doosje en boekje kan een professionele juwelier het niet meer kopen”, weet het slachtoffer. “Dus wie weet heeft iemand het voor slechts 1.000 euro gekocht en kan die persoon er nu door mijn beloning van 5.000 euro nog iets aan verdienen ook. Ik besef dat de kans bijzonder klein is dat ik het horloge ooit nog terug zal zien, maar je weet maar nooit…”

Cadeau

Volgens de Hasselaar is de emotionele waarde belangrijker dan de financiële waarde, zowat 21.000 euro. “Mijn ouders hebben me het horloge elf jaar geleden cadeau gedaan, waardoor ik er veel belang aan hecht”, klinkt het. “Net daarom wil ik het bijzonder graag terug. Zodra het horloge defect is, zal de nieuwe eigenaar het trouwens niet meer kunnen laten herstellen. Via Hublot heb ik het horloge namelijk laten blokkeren. Dat betekent dat het meteen in beslag genomen wordt zodra het ergens voor een herstelling binnengebracht wordt.”

Wie het horloge in zijn of haar bezit heeft, kan vanaf woensdag 2 juni mailen naar gestolenhublot@proximus.be.