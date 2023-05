Skateworkshops moeten jongeren naar stembus helpen gaan

Oudste geïllu­streer­de hand­schrift in Nederlands eind mei te bezichti­gen in Koninklij­ke Biblio­theek

De Rijmbijbel, aan de hand van 13e-eeuwse dichter Jacob van Maerlant, wordt vanaf 23 mei tentoongesteld in de Koninklijke Bibliotheek (KBR) in Brussel. Het document is het oudste bewaard gebleven handschrift in het Nederlands.