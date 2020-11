Sint-Pietersziekenhuis is decor voor eerste publieke optreden van prinses Delphine

Elsene Lekker Lokaal. Takeaway van Dim Yum: “Een explosie van smaken”

12 november VTM-kok Loïc Van Impe tipte het Elsense restaurant Dim Yum onlangs nog als een van zijn favoriete horecatips. Verse Aziatische dumplings en dim sum, alles vers gemaakt in de Malibranstraat. Hoe konden we dat niet proberen? Bestellen bij Dim Yum is - gelukkig - mogelijk en gemakkelijk. De gestoomde dumplings komen via Deliveroo of Uber Eats gewoon tot aan je voordeur. Ontdek hier meer restaurantrecensies van over heel Vlaanderen.