Sigurd Vangermeersch (57), ex-politicus en Deputy CEO bij visit.Brussels, overleden na slepende ziekte

Voormalig politicus en Deputy CEO bij visit.Brussels Sigurd Vangermeersch heeft de strijd tegen kanker verloren. Hij overleed vrijdagochtend in het bijzijn van familie. Twee weken geleden getuigde Vangermeersch nog aan onze krant over de zoektocht naar een relatie als palliatieve patiënt.

“Met grote droefheid melden we het overlijden van onze Deputy CEO, Sigurd Vangermeersch, op vrijdag 9 juni 2023 op 57-jarige leeftijd na een lange ziekte”, klinkt het bij visit.brussels. “Hij laat onuitwisbare sporen bij ons na. Dankzij zijn werk werd visit.brussels een belangrijke speler in het Brusselse culturele leven. Ons team is Sigurd enorm dankbaar voor alles wat hij voor onze organisatie heeft betekend. Zijn zachte en doordachte aanpak zullen we enorm missen. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn naasten.”

Ook voormalig partijgenoot Sven Gatz betuigde zijn steun. “We zullen je missen, Sigurd”, schrijft de minister op Twitter. “Authentieke mens, warm en geëngageerd. Blij dat ik je mijn vriend mocht noemen. Only the good die (too) young.” Sigurd kreeg vorig jaar te horen dat hij dikkedarmkanker had. Na meerdere chemobehandelingen volgde nog een zwaarder verdict. Overal werden uitzaaiingen vastgesteld, genezing bleek helaas geen optie meer.

Twee weken geleden getuigde hij nog aan onze krant over de zoektocht naar liefde als palliatieve kankerpatiënt. Sigurd weigerde zich echter neer te leggen bij de diagnose. Ondanks de slepende ziekte zag hij de toekomst positief in. Hij laat twee dochters na, met wie hij voor de zomer nog een reis had gepland.

