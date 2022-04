Sieber (37) wint wedstrijd en wordt professioneel LEGO-bouwer: “Mijn passie sinds ik twee jaar oud was”

BrusselSieber Bulteel (37) uit Lubbeek mag zich op de borst kloppen. De dertiger kwam dit weekend als winnaar uit de bus bij een wedstrijd om de job van ‘Master Model Builder’ in het LEGO® Discovery Centre Brussel binnen te halen. In mensentaal gezegd: Sieber mag zich binnenkort laten betalen om met de blokken te spelen, en daar kijkt de Lego-fanaat enorm naar uit: “Er zit nog altijd een spelend kind in mij.”

Grafisch ontwerper Sieber was een van de bijna honderd kandidaten die zich zaterdag in Docks Brussels in de strijd hadden geworpen om hun droomjob binnen te halen. De winnaar mag immers in het eerste LEGO Discovery Centre ter wereld aan de slag om onder meer nieuwe Lego-figuren te bouwen en workshops te geven.

Zaterdag moesten de laatste negen kandidaten het onder elkaar uitvechten in drie ronden in de hal van het shoppingcentrum. In de laatste ronde bleven nog vier kandidaten over, waaronder Giovanni die in het VTM-programma LEGO Masters tot de halve finale geraakte. “Moesten ze me in de toekomst kunnen gebruiken bij LEGO, ze mogen altijd bellen”, zegt Giovanni Seynhaeve uit Izegem opgetogen. Hij werkt als poetshulp bij Familiehulp en geeft daarnaast tal van workshops aan jong en oud, op teambuildings en ontwikkelt programma’s voor kampen waar ze met LEGO aan de slag gaan.

Terug naar de grote winnaar dan maar: Sieber Bulteel. “Ik speel sinds ik twee jaar oud ben met LEGO. Ik slikte zelfs wat handjes in”, bekent Sieber. “Nu werk ik een uurtje per avond aan mijn pronkstukken. Mijn vrouw gunt het mij, maar het huishouden mag er niet onder lijden”, lacht hij. “Intussen hebben we drie kinderen waarvan de oudste twee LEGO al hebben ontdekt. Alleen onze jongste dochter van 4 speelt nog niet met de blokjes. Als dat nog lang uitblijft, zal ik toch eens een DNA-test moeten vragen”, grapt Sieber.

Draaiend zelfportret brengt overwinning

De laatste opdracht was voor Sieber de leukste. “We moesten een evenbeeld van onszelf maken. Bij mij was dat een zittend mannetje met twee gezichten. Langs de ene kant het jonge spelende kind dat nog in mij zit en langs de andere kant mijn ‘volwassen versie’. Het bovenste stuk kan draaien”, vertelt hij trots met zijn LEGO-beker in de hand.

Hij ontvangt de prijs uit handen van Alec Posta (30) uit Arizona, de World Master Model Builder van LEGO. “Ik doe dit nu zes jaar en kan me geen betere droomjob voorstellen. Je gaat voortdurend in interactie met kinderen en je kan ideeën omzetten in werkelijkheid. Dat vergt veel fantasie, maar het creëeren is oh zo leuk. Het is een eer dat ik bij het moment kan zijn dat de eerste Master Model Builder voor het eerste LEGO Discovery Centre ter wereld gekozen wordt.” “Daarbij richten we ons sterk op beleving”, licht Nicola Hamilton, manager van LDC, al een tipje van de sluier op. Benieuwd naar hoe dat eruit zal zien? Dan moet je toch nog even wachten tot de zomer wanneer het centre opent.

Kinderjury

Een tienkoppige kinderjury en Alec bepaalden wie de winnaar moest worden. Daarbij werd gelet op het talent dat de deelnemers hebben om te bouwen en hoe hun interactie is met de kinderen. “Tijdens je werk zit je ook in een soort van ‘open office’. Je gaat constant in interactie met de kinderen wanneer je nieuwe thema’s of figuren ontwerpt en je geeft hen ook workshops. Een goede klik is dus absoluut nodig.”

Volgens de kinderjury heeft Sieber het allemaal. Onder hen bevond zich Otilia (6), het dochtertje van Tiani Kirilloff. Ook zij heeft thuis een aantal bakken boordevol LEGO staan. Medejurylid Julie (10) verwoordt haar passie voor de blokken als volgt: “Vroeger speelde ik heel veel met LEGO. Daarna koos ik vooral voor de bouwpakketten. Het project waarop ik het meeste trots ben? Toch wel dat ik het Friendscafé nabouwde.”

