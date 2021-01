Sfeer slaat om tijdens betoging voor overleden Ibrahima (23): manifestanten gooien met stenen, waterkanon ingezet

Brussels Gewest Europees relance­geld: Brusselse regering verwacht ondersteu­ning door andere regeringen

12 januari De Brusselse regering zal in het Overlegcomité instemmen met het akkoord over de verdeling van het Europees relancegeld dat maandagavond is bereid en “neemt er nota van” dat de Vlaamse en Franse gemeenschap en de federale staat ook in Brussel zullen investeren. Dat staat in een mededeling die verspreid werd na afloop van een ministerraad die dinsdagmiddag bijeen geroepen was nadat Ecolo zich kritisch had uitgelaten over wat Brussel zou krijgen.