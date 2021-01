Sfeer slaat om na betoging voor overleden Ibrahima (23): 17-jarige gewond naar ziekenhuis, auto van koning gespot vlak bij tumult

Brussel Testcen­trum Pacheco ziet aantal tests fors toenemen door terugkeren­de reizigers

11 januari In het Pacheco Test Center van de Kliniek Sint-Jan in Brussel was het het afgelopen weekend erg druk. De terugkerende reizigers uit rode zones zorgen namelijk voor een forse toename van het aantal tests. Daardoor werden er in de eerste tien dagen van januari in het centrum al meer mensen getest dan in de volledige maand december.