Sekswerker Eunice (23) werd afgeslacht voor 40 euro. De dader bleek een klungelige gefrustreerde tiener te zijn: “Ik ging tekeer als een dier. Ze had gewoon mijn geld moeten teruggeven”

Dertigtal sekswer­kers komt op straat tegen geweld op prostitu­ees: “Er is een ware hoeren­jacht bezig”

Zo’n dertig sekswerkers hebben dinsdag om 14 uur een bijeenkomst en mars gehouden in de Linnéstraat in Sint-Joost-Ten-Node om de criminaliteit en het dagelijkse geweld in de buurt aan te kaarten. Niet toevallig op 17 december, de Dag tegen Geweld tegen Sekswerkers. Ook werd er een moment gehouden voor alle sekswerkers die om het leven kwamen door bruut geweld, waaronder ook de 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice, die op 5 juni 2018 werd neergestoken in de Linnéstraat. De bijeenkomst kende zijn einde aan het Rainbowhouse in Schaarbeek.

17 december