Seksismepatrouille van politie betrapt daders op heterdaad: mannen beseften niet dat ze agente lastig vielen

SchaarbeekTwee mannen die een politievrouw intimideerden op straat, hebben een proces-verbaal gekregen. De mannen wisten niet dat hun opmerkingen en vieze gebaren gericht waren aan een agente, want de vrouw patrouilleerde in burgerkleding. Twee collega’s volgden haar en stelden een proces-verbaal op.

Voor de tweede keer in twee maanden tijd ging een patrouille van de politiezone Brussel-Noord expliciet op zoek naar plegers van straatintimidatie. Een vrouw en twee mannen patrouilleren dan in burgerkleding om incidenten van seksisme, ongewenste aanrakingen en andere vormen van intimiderend gedrag te beboeten.

“Slachtoffers van straatintimidatie aarzelen vaak om een klacht in te dienen. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld”, zegt hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord. Daarom is zijn politiezone, net als de zone Brussel-Hoofdstad Elsene, begonnen met ‘seksismepatrouilles’, die feiten actief opsporen. De eerste operatie in zone Brussel-Noord leidde op 17 maart nog niet tot processen-verbaal. De tweede actie, op 4 april, leverde wél processen-verbaal op.

Obscene woorden

De eerste verdachte (26) vroeg de politievrouw haar telefoonnummer en klampte haar aan. Dat gedrag wordt beschouwd als seksuele intimidatie en dus als een strafbare inbreuk. Een tweede verdachte (41) riep “obscene woorden” naar de politievrouw en stak zijn tong uit. Volgens de politie bootste hij zo een “seksuele handeling” na.

De politievrouw greep tijdens die incidenten niet zelf in. “Wanneer er een ongepaste opmerking of commentaar tot haar werd gericht, vervolgde zij haar weg en liet zij het aan de ondersteuningsploeg over om de dader te ondervragen. Indien de politievrouw of een andere persoon op straat het slachtoffer wordt van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure inleiden waarin de wet voorziet. Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen", legt de politie uit.

Verhoor

De 41-jarige man moet zich binnenkort op het politiekantoor melden voor verhoor. De 26-jarige man is al verhoord. Tijdens dat verhoor hebben politie-inspecteurs hem duidelijk gemaakt dat er een verschil is tussen flirten en intimidatie. Zijn dossier is nu in handen van het parket, dat moet beslissen of hij vervolgd wordt.

De politiezone Brussel Noord zet deze operaties in de verschillende wijken van haar grondgebied voort. Momenteel wordt informatie verzameld over de meest problematische plaatsen. Er wordt ook gewerkt aan een bewustmakingsbrochure voor slachtoffers, getuigen en potentiële daders.