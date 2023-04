Scooterbestuurder (19) overleden na aanrijding met MIVB-bus: “Twee rode lichten genegeerd”

Van een ontmoeting met de paashaas over een trip met de ‘Scheve Schuit’ tot dansen in de AB: dit zijn onze tips voor een leuk weekend in Brussel en de rand

Een verlengd weekend? Dat is altijd welgekomen. Maar misschien heb jij nog lege gaten in je agenda. Niet getreurd, dankzij onze weekendtips zullen die snel opgevuld geraken. Wat denk je van een avondje dansen in de AB? Of rustig kuieren langs kraampjes op een rommel- en jaarmarkt? En natuurlijk ontbreekt ook de paashaas niet. Wij bundelen vijf leuke uitjes voor komend paasweekend in Brussel en de Vlaamse Rand.