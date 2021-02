Schutter lost schoten in Molenbeek en verschanst zich na achtervolging in huis

ANDERLECHTNadat er dinsdagmiddag schoten werden gelost in Molenbeek, is de politie de dader gevolgd naar de Zeemtouwersstraat in Anderlecht. Daar zou hij verschanst zitten in een huis.

De lokale politie heeft dinsdag hulp ingeroepen van de speciale interventie-eenheden om de schutter te kunnen overmeesteren of totdat die zich overgeeft. De schoten zouden volgens onze bronnen gelost zijn met een alarmpistool, maar meer duidelijkheid is daar nog niet over. Aanleiding van de schoten was volgens onze informatie een ruzie op straat. Of er gewonden gevallen zijn, lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk, maar ook dat moet nog onderzocht worden.

Geen terreur

De man vluchtte naar Anderlecht en rende daar een huis binnen in de Zeemtouwersstraat, een straatje op de grens tussen Molenbeek en Anderlecht. Daar is momenteel een politie-interventie aan de gang. “Er is echter geen reden tot ongerustheid”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet van de Molenbeekse politie. “Het gaat niet om een terreurdaad. Voorlopig kunnen we geen verdere informatie geven.”

Rond 17.30 uur is een man met zijn armen in de lucht naar buitengekomen, maar het was niet de verdachte. Die zat toen nog in de woning. “Ondertussen is de situatie onder controle en de toegang aan de gebouwen is opnieuw vrij”, laat het Brusselse parket weten. In het belang van het onderzoek geeft het parket voorlopig geen verdere info.

Volledig scherm Gewapende man verschanst zich in huis in Anderlecht. © Marc Baert

Volledig scherm Gewapende man verschanst zich in huis in Anderlecht. © Marc Baert

Volledig scherm De speciale eenheden werden opgeroepen omdat de man mogelijk gewapend is. © Marc Baert

Volledig scherm De politie gaat binnen in het huis in de Zeemtouwersstraat. © Marc Baert

Volledig scherm Rond half zes 's avonds komt een man naar buiten met zijn handen omhoog. Hij is niet de verdachte schutter. © Marc Baert