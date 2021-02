Schutter lost schoten in Molenbeek en verschanst zich na achtervolging in huis: politie wacht op komst speciale eenheden

Sint-Joost-ten-Node Man die zichzelf spietste op hekken Kruidtuin­park, had hotel overvallen

28 januari De man die zichzelf vorige week vrijdag had gespietst op het hekken rond het Kruidtuinpark, aan de Koningsstraat in Sint-Joost-ten-Node, had kort voordien samen met een kompaan een hotel overvallen. Die kompaan werd ook bebloed aangetroffen in het park, bewusteloos naast de kassa’s van het hotel. Dat melden Sudinfo en Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.