Schrijnwerkerij in Jette uitgebrand: vier bewoners van aanpalend flatgebouw bevangen door rook

De Brusselse brandweer werd woensdag om 17.40 uur opgeroepen voor een brand in een atelier achter een flatgebouw van twee verdiepingen in de Tilmontstraat in Jette. De eigenaar van het gebouw merkte de brand op en verwittigde de bewoners. In het flatgebouw verspreidde zich echter heel wat rook omdat de deur van het atelier waarin het brandde open was blijven staan. Daardoor ademden vier bewoners rook in. Ze moesten ter plaatse verzorgd worden.