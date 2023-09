Schouw van pizzaoven in Italiaans restaurant in brand: geen gewonden

Wilde achtervol­ging op gestolen taxi eindigt met zware gevolgen: vier politiewa­gens vernield en twee agenten gewond

In de hoofdstad is een wilde achtervolging in de nacht van donderdag op vrijdag geëindigd met vier beschadigde politiewagens en twee gewonde agenten. De politie wilde de bestuurder van een geseinde wagen controleren, waarna hij de vlucht nam. Uiteindelijk kon de 22-jarige man opgepakt worden.