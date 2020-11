School krijgt doodsbedreigingen na inbeslagname dieren: “Er stond altijd voldoende water en eten”

Psychiatri­sche patiënt schopt hondje Rocky (10) dood in park: “De ‘hemel’ droeg hem op mijn hondje dood te maken”

10 juli Een geesteszieke man heeft donderdag de Franse buldog Rocky (10) doodgeschopt in een park in Oudergem. De baasjes blijven verslagen achter: “Dat je huisdier vroeg of laat sterft: dat kan ik aanvaarden. Maar de manier waarop Rocky is gestorven... Ik denk niet dat ik daar ooit vrede mee kan hebben.”