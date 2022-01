Schokkende beelden: man (23) duwt vrouw (55) opzettelijk op metrosporen in Brussel, bestuurder kan net op tijd remmen

In Brussel heeft een 23-jarige man vrijdagavond om 19.45 uur een vrouw (55) opzettelijk op de metrosporen geduwd in metrostation Rogier, net op het moment dat een toestel het station binnenreed. Gelukkig kon de bestuurder nog net op tijd aan de noodrem trekken en een dodelijk ongeval voorkomen. Het parket vraagt de aanhouding van de man wegens poging doodslag.

Op camerabeelden van in het station is te zien hoe een man tussen enkele tientallen andere reizigers op het perron van metrostation Rogier staat te wachten. Net wanneer een metro het station binnen rijdt, duwt de man een nietsvermoedende vrouw op de sporen. “De metrobestuurder kon nog net op tijd remmen en kon daardoor een aanrijding voorkomen”, zegt An Van hamme, woordvoerder van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Op de beelden is duidelijk te zien dat het slachtoffer met haar hoofd op de sporen belandt. Het metrostel raakte de vrouw niet. Enkele omstanders halen haar van de sporen.

Volgens de eerste berichten zou de vrouw geen ernstige verwondingen opgelopen hebben. Ze werd wel in shock afgevoerd. “Ook onze metrobestuurder verkeerde in shock en moest naar het ziekenhuis”, aldus nog Van hamme, die nog meegeeft dat de Brusselse vervoersmaatschappij geschokt is door het voorval.

Klappen

Na het incident werd de dienstverlening tussen de stations Elisabeth en Kunst-Wet een half uur onderbroken. Op bewakingsbeelden is te zien dat de verdachte - een jongeman - klappen krijgt van een verontwaardigde getuige en ook zelf op de sporen aan de andere kant van het perron lijkt te vallen. “De dader stak de metrosporen over en vluchtte vervolgens via één van de uitgangen van het metrostation”, klinkt het zaterdag bij Sarah Durant van het Brusselse parket. “Dankzij de verspreiding van de beelden van de verdachte binnen de politiediensten, werd hij enkele minuten later onderschept terwijl hij zich in het metrostation ‘De Brouckère’ bevond. Na verhoor door de politie werd hij ter beschikking gesteld van het parket. We hebben de onderzoeksrechter gevorderd een aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de verdachte voor poging doodslag. De onderzoeksrechter zal binnen de wettelijke termijn van 48 uur een beslissing nemen.”

Naar huis

Het onderzoek is nog lopend om de precieze toedracht van de gebeurtenissen en de beweegreden van de verdachte te kunnen achterhalen. Of de verdachte en het slachtoffer mekaar kennen, is niet duidelijk. Het parket wil voorlopig niet kwijt of de verdachte al gekend was bij de politie. De metrobestuurder heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Ook het slachtoffer kon na de nodige verzorging naar huis.

