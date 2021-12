Schokkende beelden aan Klein Kasteeltje: “Je slaat op de vlucht voor de taliban en wordt dan zo behandeld”

BrusselDe situatie aan aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel wordt dag na dag prangender. Asielzoekers en vluchtelingen hopen er een opvangplek te bemachtigen, maar de aanhoudende opvangcrisis gooit roet in het eten. Ondertussen trekt ngo Dokters van de Wereld nog maar eens aan de alarmbel, deze keer met onthutsende beelden waarop te zien is hoe een man eerstelijnshulp toegediend krijgt op het voetpad.

Het scenario aan Klein Kasteeltje volgt intussen al ongeveer twee maanden hetzelfde stramien: terwijl het gros van de minderjarigen, families, vrouwen en mensen met medische problemen het aanmeldcentrum kan binnengaan, moet de meerderheid van de alleenstaande mannen dagelijks aan de poorten blijven staan.

“Wie toch naar binnen kan, krijgt een briefje waarop te lezen staat wanneer ze mogen terugkomen. Soms over een paar dagen, soms over een paar weken. De meesten gaan dan naar een dagcentrum en kunnen de nacht doorbrengen in een tijdelijke opvangplek, maar veel mensen slapen in deze winterkou op straat om hun plekje in de wachtrij niet te verliezen”, vertelt Michel Genet, directeur van Dokters van de Wereld. Het gaat elke nacht om tientallen mannen.

Crowd management

Donderdagochtend ging het om een honderdtal kwetsbare profielen in de prioritaire rij en nog eens ongeveer honderd alleenstaande mannen in de andere rij, bevestigt Fedasil. “Van die mannen is er vandaag wel een tiental kunnen binnengaan, maar dat is veel te weinig”, aldus Genet.

“Er zijn mensen die al meer dan twee maanden wachten", vult Dokters van de Wereld-woordvoerster Emmy Deschuttere aan. “Veel van deze mannen worden geweigerd. Zij hebben dus niet de mogelijkheid om hun asiel überhaupt aan te vragen. Stel je voor: je vlucht voor de taliban uit Afghanistan of je komt uit andere ongezellige landen als Syrië en Eritrea in de hoop in België een beroep te kunnen doen op je recht op asiel, en dan word je zo behandeld. Deze mensen staan hier om goede redenen.”

“Klein Kasteeltje doet eigenlijk aan crowd management”, voegt Genet toe. “Sommige mensen komen uit Vlaanderen of Wallonië omdat ze een afspraak hebben, maar worden dan naar de wachtrij verwezen en moeten later terugkeren. Er zit geen lijn in.” Pas wanneer iemand is aangemeld als asielzoeker, kan die ook effectief opgevangen worden door Fedasil.

Ambulance

Hoewel de stad Brussel in de bres sprong om tijdelijke nachtopvang te voorzien en sommige asielzoekers ook terechtkunnen bij Samusocial of centra van Croix-Rouge, moeten er dus nog steeds mensen op straat slapen.

“Wij gaan elke dag met vrijwilligers en werknemers ’s ochtends ter plekke met koffie, thee en mondmaskers. We bieden de mensen in de rij ook inlichtingen en staan hen medisch bij”, legt Deschuttere uit. “Er is dagelijks een arts of verpleegkundige op vrijwillige basis aanwezig om de mensen die met gezondheidsproblemen kampen te identificeren zodat we eerste hulp kunnen aanbieden en indien nodig de mensen van Klein Kasteeltje kunnen verwittigen.”

Het gaat vooral om koudewonden aan de voeten of andere plekken op het lichaam, gevallen van hypothermie (onderkoeling), respiratoire aandoeningen, uitputting en flauwvallen. “We hebben al een paar keer een ambulance moeten bellen. Voor meer chronische hulp begeleiden we mensen naar onze zorgcentra.” Woensdag moest iemand uit de wachtrij gehaald worden omdat hij dringende medische zorg nodig had. Die kreeg hij toegediend op het voetpad.

Genet hoopt dat de federale regering snel inziet dat het zo niet verder kan. “We hebben contact gehad met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), maar we waren niet echt overtuigd door zijn uitleg. Hij heeft ons bovendien nooit uitgenodigd om samen naar oplossingen te zoeken en dat terwijl het beleid hierop had moeten anticiperen. Dit is een totaal onaanvaardbare situatie.”

Nieuwe opvangplekken

Omdat de centra van Fedasil zo goed als vol zitten, wordt er volgende week vrijdag een opvangcentrum geopend in Evere. Daar zouden 400 of 480 asielzoekers terechtkunnen. “Dat zal ons zeker verlichten”, vertelt Benoit Mansy van Fedasil.

“Er komen elke dag wel nieuwe plaatsen vrij, zo is er sinds deze week een nieuw centrum in Marcinelle. Daar kunnen we morgen weer vijftig mensen naartoe sturen”, zegt Mansy. “Maar het probleem is dat er meer mensen aankomen dan vertrekken.”

