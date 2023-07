Schietpartij in Schaarbeek: één man zwaargewond

Buurtbewoners vertellen hoe ze maandagavond schoten hoorden aan het café ‘Amnesia Bar’ in de nabijgelegen Emile Wittmannstraat. “Het is niet duidelijk of de schoten buiten of in het pand zelf werden gelost”, klinkt het. Volgens een buurman probeerde de politie ‘s nachts nog de eigenaar van de bar te bereiken. De zaak is momenteel afgesloten en de politie staat er voor de deur. Ook de rotonde aan Chazal is afgesloten voor verkeer, net als een deel van het park.