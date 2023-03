Schietpartij eist dodelijk slachtoffer, verdachte spoorloos: “Verschillende schoten gelost”

Natuurpark Alsemberg­se Beemd officieel geopend

Het natuurpark ‘Alsembergse Beemd’ is gelegen in de Molenbeekvallei in Beersel en is een bijzondere plek die de afgelopen jaren te lijden heeft gehad onder extreme weersomstandigheden, klimaatopwarming en betonnering. Om deze problemen aan te pakken heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samenwerking met de gemeente en andere partners maatregelen getroffen.