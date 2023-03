Schietpartij eist dodelijk slachtoffer, verdachte spoorloos: “Persoon bewusteloos in wagen aangetroffen”

Deuren van Claeskapel in Lembeek hersteld dankzij samenwer­king met GO! Technisch Atheneum

In Lembeek zijn de deuren van de Claeskapel in hun oorspronkelijke staat hersteld. Leerlingen van het GO! Technisch Atheneum zorgden voor de renovatie van de deuren. Intussen is de Claeskapel erkend als waardevol gebouw.