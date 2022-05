Schepen Sihame Haddioui dient klacht in tegen collega voor seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Ze was bang dat niemand haar zou geloven”

BrusselSihame Haddioui (Ecolo), schepen van Gelijke Kansen en Franstalige Cultuur in Schaarbeek, heeft maandag officieel klacht ingediend tegen collega Michel De Herde (DéFi) voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en aantasting van de eerbaarheid. De Herde ontkent de aantijgingen. De klacht komt er enkele maanden nadat beide schepenen in gesprek zijn gegaan met Cécile Jodogne (DéFi), burgemeester van Schaarbeek.

De feiten dateren van de herfst van 2021, maar tot maandag waren enkel Sihame Haddioui, Michel De Herde en burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne op de hoogte van de beschuldigingen. Ook het college van schepenen wist van niets, tot de officiële klacht er kwam. Haddioui bracht haar collega’s van Ecolo zelf op de hoogte en burgemeester Jodogne informeerde alle schepenen. “Ze waren heel verrast toen ze hoorden dat mevrouw Haddioui klacht indiende.”

Quote Ik steun Haddioui, maar mijn positie verplicht mij neutraal te blijven. Cécile Jodogne, Burgemeester van Schaarbeek

Burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne legt uit dat het een delicate en moeilijke zaak is. “Sihame Haddioui sprak mij in februari aan over de feiten, en ik heb op dat moment de nodige maatregelen genomen en beide partijen verhoord.” De burgemeester bevestigt dat De Herde de feiten in februari reeds ontkende en dat ook verder zal doen.

Lang gewacht

Haddioui wachtte tot deze week om officieel klacht in te dienen tegen Michel De Herde. “Mevrouw Haddioui dacht waarschijnlijk dat een externe organisatie de klacht zou behandelen”, aldus burgemeester Jodogne. “Het klopt dat de organisatie Cohezio bevoegd is om zulke klachten op de werkvloer te behandelen. Dat is echter alleen mogelijk als er een ambtenaar bij betrokken is.” Aangezien het in dit geval om twee schepenen gaat, was dat geen optie. De burgemeester stond dus met andere woorden machteloos. “Ik steun Haddioui, maar mijn positie verplicht mij neutraal te blijven.”

Quote Het is een moeilijke beslissing als vrouw om klacht neer te leggen voor seksueel grensover­schrij­dend gedrag. Cécile Jodogne, Burgemeester van Schaarbeek

“Het was voor Sihame Haddioui een moeilijke beslissing om klacht neer te leggen, ze heeft er lang over nagedacht”, gaat burgemeester Jodogne verder. “Het is niet gemakkelijk voor een vrouw om deze stap te zetten. Ze was bang voor de reacties, onder andere op sociale media. Verder vroeg ze zich ook af of er wel gevolg aan gegeven zou worden als ze klacht neerlegde.”

Het is zelfs zover gekomen dat Haddioudi het college niet meer bijwoont, om de confrontatie met De Herde te vermijden. “Ze volgt nog steeds haar dossiers op en is verkozen om een mandaat te doen, dus ze heeft absoluut de intentie om haar werk verder te blijven uitvoeren. We zoeken op dit moment een oplossing voor het volgende college, dat dinsdag zal plaatsvinden”, zegt Jodogne.

