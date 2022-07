Schepen Michel Herde weigert stap opzij te zetten tijdens onderzoek seksueel overschrijdend gedrag

Sint-Agatha Berchem Vlaamse gemeen­schap viert dit weekend al feest in Sint-Agat­ha Berchem

De Vlaamse Feestdag gaat traditioneel door op 11 juli in Brussel. Maar in de gemeente Sint-Agatha Berchem werd zaterdag al gevierd. De feestelijkheden startten in het gemeentehuis en werden verdergezet in Gemeenschapscentrum De Kroon, waar muziek en gezellig tafelen op het programma stonden.

2 juli