“Schade kon beperkter zijn” Hevige brand op derde verdiep flatgebouw in Schaarbeek

Brussel 141e editie van de Zuidfoor feestelijk ingezet: “Stad komt weer tot leven”

In Brussel is zaterdag de traditionele Zuidfoor terug van start gegaan. Die is ondertussen toe aan haar 141e editie. Tot en met 21 augustus kunnen zowel oud als jong er zich uitleven op tientallen attracties. “Vooral in de avonden verwachten we veel volk”, vertelt een van de foorkramers

16 juli