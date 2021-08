Schaarbekenaar Abdul (26) staat doodsangsten uit: “Vrouw, moeder en zus vrezen voor leven in Kaboel, broertje is gekidnapt”

SchaarbeekUren vooraleer de taliban Afghanisten in handen namen, landde de 25-jarige Muqadas in Kaboel om er haar schoonzus en schoonmoeder te bezoeken. Haar man, Abdul, bleef in Schaarbeek achter. Ondertussen vreest hij voor het ergste. De Afghaan, die al acht jaar in ons land woont, vraagt aan de Belgische overheid om de drie vrouwen zo snel mogelijk uit Kaboel weg te halen. Zijn jongere broer is al twee weken vermist. Met zijn petitie wist hij al bijna 2.000 handtekeningen te verzamelen. “Ik weet niet hoe ik kan blijven werken. Ik kan nauwelijks nadenken.”