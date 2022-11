Schaarbeekse schepen beschuldigd van zedenfeiten, maar intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden

In september raakte bekend dat een studente een klacht over verkrachting had ingediend tegen De Herde, die al een dertigtal jaar schepen in Schaarbeek is. Enkele maanden eerder, in mei, was er ook al een klacht van zijn collega, schepen Sihame Haddioui (Ecolo). Zij beschuldigde haar collega ervan dat hij seksistische uitlatingen jegens haar had gedaan en haar eerbaarheid had aangerand tijdens een gemeenteraad in oktober 2021. De Herde heeft alle aantijgingen steeds ontkend.

Haddioudi kwam pas enkele maanden na de feiten naar buiten met de klacht. “Het was voor Sihame Haddioui een moeilijke beslissing om klacht neer te leggen. Ze was bang voor de reacties, onder andere op sociale media”, zei burgemeester van Schaarbeek, Cécile Jodogne (DéFi) daar toen over aan onze krant. Jodogne uitte haar steun aan haar collega die de klacht indiende, maar liet verstaan dat haar positie als burgemeester haar verplichtte neutraal te blijven. Organisatie Cohezio heeft de bevoegdheid om zulke kwesties op de werkvloer te behandelen, bijvoorbeeld wanneer een ambtenaar een klacht indient tegen een andere ambtenaar. Helaas was dat volgens de burgemeester geen optie aangezien het om twee schepenen gaat.

Volledig scherm Schepen Sihame Haddioui (Ecolo) - Schepen Michel De Herde © Belga

Ondertussen opende het parket van Brussel een onderzoek. Of dat onderzoek te maken heeft met de twee voorgaande klachten, is niet duidelijk. De schepen was volgens verschillende bronnen al een tijd in ziekteverlof, het is niet duidelijk of hij zijn functie zal blijven uitoefenen nu hij beschuldigd wordt door het parket. DéFi heeft inmiddels aangekondigd dat De Herde volgende week woensdag wordt gehoord in het comité der wijzen van de partij. Die hoorzitting was al gepland voor de inbeschuldigingstelling. Het comité is als enige bevoegd om positie in te nemen, maar in principe moet een mandataris bij een inbeschuldigingstelling uit zijn functies binnen en buiten de partij geschorst worden.

Huiszoeking

Naar aanleiding van de nieuwe klacht, had de onderzoeksrechter in dit zedendossier maandag een huiszoeking bevolen in het bureau van de schepen op het gemeentehuis. Er zijn documenten in beslag genomen. “Op dinsdag werd De Herde gehoord door de onderzoeksrechter en in beschuldiging gesteld voor onder andere aanranding van de seksuele integriteit van meerderjarige en aanranding van de seksuele integriteit van meerderjarige door persoon met gezag. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. Het gerechtelijk onderzoek is lopende”, aldus het parket.

DéFi beklemtoont in een mededeling dat ze klachten in dit soort zaken zeer ernstig neemt. De partij vindt het “onontbeerlijk om het vermoeden van onschuld te respecteren”, maar “het is evenzeer onontbeerlijk om de stem van vrouwen die agressie aanklagen te respecteren en te horen”.

