Saskia Kerkhofs (42) verdedigt verkrachters en moordenaars: “Mensen begrijpen soms niet hoe ik het kan opnemen voor ‘dat monster’”

Man die jogster brutaal verkracht­te in Vilvoorde gaat in beroep tegen veroorde­ling tot 19 jaar cel

Pascal P., de 45-jarige man uit Merchtem die in september 2016 een vrouw in Vilvoorde brutaal en gewelddadig had verkracht, heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot 19 jaar cel. Dat meldt zijn advocaat. P. kreeg vorige maand 14 jaar cel voor het verkrachten en folteren van de jogster. Daarnaast kreeg hij 5 jaar cel voor het verkrachten en in elkaar slaan van zijn ex.

17 januari