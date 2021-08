Sans-papiers palmen oude KBC-zetel in: Mahdi noemt actie “behoorlijk cynisch”

“Gezond verstand”

Via sociale media stuurden de actievoerders in de nasleep van de afgelopen honger- en dorststaking in Brussel en Elsene een niet mis te verstane boodschap aan de regering: “Is je leven in gevaar brengen een nieuw criterium is om geregulariseerd te worden? Er is geen sociale vrede mogelijk als mensen zonder papieren niet in de rechtsstaat worden ingeschreven. Jarenlang zijn ons structurele oplossingen beloofd, maar we hebben enkel minachting gekregen. Het beleid van de regering is gebaseerd op repressie, onzekerheid en criminalisering van mensen zonder verblijfsstatus. We weigeren een stille dood te sterven.”