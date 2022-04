Samusocial sluit 330 plekken van winteropvang “Het is hartverscheurend om kinderen zonder opvolging weer te moeten weigeren”

brusselSamusocial bouwt de winteropvang zoals elk jaar in de lente af. Dat doen ze echter steeds met een klein hartje. Vandaag sluiten 330 plekken. “En daarmee stopt tegelijk de opvolging die we hen bieden. Vooral bij vrouwen met kinderen is het verbreken van die continuïteit nefast.”

In de winter vangt Samusocial steeds meer mensen op dan door de rest van het jaar. Vandaag op 15 april, komt er een einde aan de winterperiode en moeten er weer een heel aantal plekken dicht. Liefst 330. Van die 330 plaatsen zijn bijna 200 plaatsen voorzien voor individuele mannen en vrouwen en 135 plaatsen voor gezinnen met kinderen.

“We moeten onze beschikbare plekken afbouwen terwijl we in de afgelopen tien dagen alleen al zes moeders met kinderen moesten opvangen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld”, zegt Kevin De Blander, Coördinator van het gezinscentrum van Oudergem. “Om nog maar te zwijgen over de vele andere verzoeken van gezinnen in enorm hekele situaties. Het is erg frustrerend dat we mensen waarvan we hen wel opvang willen bieden en waarvan we weten dat dat echt nodig is, moeten teleurstellen en weigeren. Onze teams ervaren het als falen om mensen te moeten selecteren die niet verder geholpen kunnen worden. Vertel hen maar eens dat ze onze centra moeten verlaten. Dat is echt enorm pijnlijk.”

Steeds meer slachtoffers van huislijk geweld

De afgelopen jaren merken ze bij Samusocial ook een sterke stijging in het aantal op te vangen moeders met kinderen. Bij hen is continuïteit belangrijk. “Wij brachten steun voor deze mensen op gang. Kinderen kwamen op school terecht of in de crèche. Wanneer de opvangplaatsen sluiten, is het ook de follow-up die onderbroken wordt”, zegt Fabienne de Leval, Operationeel Directrice van Samusocial. “Honderd mensen zien hun opvang in het centrum van Oudergem aflopen vandaag. Onder die honderd mensen tellen we 64 kinderen, van wie er 23 naar school gingen of een plaats hadden in een crèche.” Het zijn schrijnende situaties om hen weer de straat op te sturen.

De winteropvang van afgelopen seizoen startte op 15 november 2021. Samusocial ving enkel en alleen in gezinnen al 1.306 mensen op. Onder hen waren 784 kinderen. “En het zijn steeds vaker kwetsbare gezinnen. Vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn omdat ze slachtoffer werden van huislijk geweld. Hoewel de meesten naar andere opvangplaatsen zijn doorverwezen, verbleven er deze week nog 450 mensen in gezinnen in onze centra voordat de capaciteit op vrijdag zal worden verminderd.”

