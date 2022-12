Samenscholingsverbod en gerichte identiteitscontroles in Noordwijk moeten voor veiligere buurt zorgen: “Laten we alsjeblieft niet wachten op een volgend drama.”

Wachten op een volgend drama

De nieuwe maatregelen gelden in de Noordwijk en werden door de gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek uitgevaardigd. Ze blijven van kracht tot 15 januari en vervangen de verordening die werd uitgevaardigd na de dood van inspecteur Thomas Monjoie. Toen werd beslist om een drastische beperking van alle nachtelijke en commerciële activiteiten in de Noordwijk op te leggen om de veiligheid in de buurt te verbeteren. “De antwoorden die we op lokaal niveau brengen zijn één zaak, maar alleen zullen we er niet geraken. Ik doe nogmaals een oproep aan onze federale ministers. Laten we alsjeblieft niet wachten op een volgend drama. Er bestaan oplossingen, mits we van de Noordwijk een absolute prioriteit maken. Laten we een concreet antwoord vinden voor het lijden van onze inwoners en onze lokale politie. Dit kan zo niet langer doorgaan”, voegt Kir nog toe. In de verordening wordt verwezen naar verschillende incidenten in de wijk. Zo werd er een agent op 22 november bedreigd met een mes. Enkele dagen later, op 1 december, wilde een persoon een fles met een chemisch product over agenten gooien. Op drie december raakte een agent gewond aan de hand tijdens een interventie.