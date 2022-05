Saïd Ahruil vervangt Cathy Marcus als schepen in Sint-Gillis

Brussel Beveili­gings­be­drijf G4S geeft brand- en techniek­trai­ning aan ambulan­ciers. “In het Europees Parlement doen we ongeveer 200 medische interven­ties per jaar.”

Beveiligingsbedrijf G4S geeft brand- en techniektraining aan ambulanciers in hun team van Safety Guards. Die worden specifiek ingezet om in noodsituaties eerste hulp te verlenen. “Ambulanciers beschikken al over een groot deel van de noodzakelijke vaardigheden om Safety Guard te worden en kunnen daarnaast ook als ambulancier aan de slag blijven”, zegt Amaury Sauer, contract manager G4S bij het Europees parlement. “Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe ambulanciers, onder andere voor interventies in het Europees Parlement. De ambulanciers krijgen een aangepaste brand- en techniekopleiding na hun aanwerving.”

