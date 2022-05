RWDM-supporters na gemiste kans op promotie: “Nog steeds fier op de club”

Sint-Jans-MolenbeekNa het gelijkspel tegen Seraing zaterdagavond, zag RWDM de kans om te promoveren naar eerste klasse A in rook opgaan. Maar dat deert de supporters van de club niet: “een promotie zou de kers op de taart geweest zijn voor de club, maar al bij al mogen we een terugblikken op een heel mooi seizoen,” zegt Alain, voorzitter van de grootste supportersfederatie van RWDM.

Alain, ‘Zaze’ voor de vrienden, kreeg de passie voor de club al van kindsbeen af mee van thuis. “Ik ging regelmatig met mijn vader naar de matchen kijken van RWDM, en heb er in mijn jeugdjaren ook zelf nog gespeeld. RWDM is een echte club populaire, waar elke supporter gelijk is, los van hun job, woonplaats of taal. Dat vind je niet echt bij andere Brusselse clubs”, zegt hij.

Volledig scherm Alain (midden), voorzitter van supportersclub BB 85 samen met twee leden: "We blijven enorm fier op RWDM." © Jonas Moons

Daarom besloot hij enkele jaren later de supportersfederatie ‘BB 85' (Molenbeek Brabant Wallon East Boys) op te richten. Die is ondertussen uitgegroeid tot de grootste fanclub van RWDM. “Het was de bedoeling om een supportersvereniging op te richten voor vrienden die dezelfde passie voor de club deelden. In het begin waren we maar met een man of 50. Maar ondertussen telt onze federatie al meer dan 300 leden,” glundert hij. “Eens je bij ons op bezoek komt, wil je niet meer vertrekken.”

Moeilijke match

“We presteerden zaterdagavond beter dan tijdens de heenmatch die in het thuisstadion werd gespeeld,” zegt Alain. “Toen waren de spelers iets nerveuzer, misschien omdat ze voor een groot thuispubliek speelden. Er was die dag meer dan 5000 man aanwezig.” De voorzitter van ‘BB 85' betreurt dat er twee goede kansen gemist werden. “Maar we wisten op voorhand al dat het moeilijk ging worden. Je mag niet vergeten dat Seraing veel ervaring heeft opgedaan in eerste klasse A. Zij konden dit seizoen uitkomen tegen de Belgische topclubs, dat was voor RWDM veel minder het geval. Maar ik vond niet dat we tijdens de terugmatch moesten onderdoen aan Seraing.”

De match werd na afloop ontsierd door enkele incidenten, een spijtige zaak volgens Alain: “We hadden al van in het begin het gevoel dat we geviseerd werden. De omroeper herhaalde constant dat we in ons vak moesten blijven, ook al deden we niets verkeerd. Ook de stewards grepen niet in toen een deel van de Seraing-aanhang na de match provocerend onze richting kwam uitgelopen. Het is jammer, maar begrijpelijk dat sommigen van onze supporters dan hun geduld verliezen”, klinkt het.

Fier

Desondanks blik Alain terug op een mooi seizoen. “We hebben van onderaan het klassement de top bereikt, en dat in één jaar. Dankzij inspanningen van de voorzitter, Thierry Dailly, en de nieuwe Amerikaanse investeerder kon RWDM talentvolle spelers aantrekken. Volgend jaar zal dat waarschijnlijk ook het geval zijn. Er wacht een mooie toekomst voor de club”.

En ondanks de gemiste promotie blijven de Molenbekenaars enorm trots. “Gisterenavond hebben we samen met de spelers en de stafleden nog feestgevierd aan het thuisstadion in Molenbeek. Promoveren we niet volgend seizoen, dan is het voor het jaar nadien. Wat er ook gebeurt, we blijven fier op onze club.”