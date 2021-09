Ruim 20.000 lopers nemen deel aan 20 kilometer door Brussel

In normale tijden telt de ‘20 kilometer door Brussel’ zowat 40.000 deelnemers, maar zondag om 10 uur verschenen er ‘slechts’ iets meer dan 20.000 aan de start in het Jubelpark. Onder hen ook de 52-jarige François Thoumsin uit Luik. “Ik neem voor de derde keer deel”, klonk het voor de start. “Of de voorbereiding anders was nu we in september en niet in mei moesten lopen? Eigenlijk niet. Het is gelukkig wel wat frisser dan de vorige twee edities waaraan ik deelnam. Dat er nu wat minder deelnemers zijn, is waarschijnlijk niet prettig voor de organisatie, maar voor de lopers is het misschien niet slecht (lacht).”