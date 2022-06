Rudi Vervoort steunt oproep Moureaux voor federale versterking in Molenbeek

Brussels GewestDat meldt Bruzz en wordt bevestigd aan onze redactie. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is ook vragende partij voor federale politieversterking in Molenbeek. Die oproep volgt nadat maandag het twaalfde schietincident plaatsvond in slechts enkele maanden tijd.

“De veiligheid van de Brusselaars verdient beter dan het doorschuiven van verantwoordelijkheid tussen verschillende machtsniveaus,” klinkt het. Daarmee verwijst hij naar de onenigheid tussen Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) en minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), over de verantwoordelijkheid rond het toenemend geweld. Moureaux vroeg eerder federale versterking voor de politiezone Brussel West. Maar volgens Verlinden moet de lokale politie daar zelf voor zorgen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort zet zich nu ook achter de vraag van Moureaux. “De federale procureur, de procureur-generaal en de procureur des Konings hebben dezelfde vaststelling gedaan en vragen al maanden dat de gerechtelijke politie in haar geheel, en de politie van Brussel in het bijzonder, snel worden versterkt door een snelle injectie van personeel en financiële middelen,” vertelde hij aan Bruzz. “Jaren van onderinvestering hebben deze diensten in een zodanige staat gebracht dat zij niet langer in staat zijn het hoofd te bieden aan de situatie die wij vandaag meemaken.”

Destabilisatie

Volgens hem is de oproep tot versterking des te belangrijker, omdat de winsten van internationale criminele groepen de budgetten van de plaatselijke veiligheidsdiensten ver overtreffen. ““De financiële belangen en het gevaar van destabilisatie van onze economische structuren zijn reëel.”

“De politiezones voeren hun lokale werkzaamheden uit en treden op binnen de grenzen van hun bevoegdheid, maar dit verschijnsel gaat de bevoegdheid van de lokale politiezones en hun actieterrein ver te boven,” benadrukt Vervoort. “Onderzoek dat van essentieel belang is voor de veiligheid van ons land, kan momenteel niet gevoerd worden wegens een gebrek aan personeel en materiële middelen, met name bij de gerechtelijke politie in Brussel.”

Hij onderstreept daarbij ook dat de Brusselse lokale politie hun federale collega’s reeds versterken in het kader van het Sky ECC-onderzoek, en dat het Brussels Gewest ook belangrijke investeringen doet in kader van preventie en veiligheid.

Antwerpen

“Tot slot zijn wij het eens met de minister van Binnenlandse Zaken wanneer zij stelt dat een van de oplossingen in een betere samenwerking ligt tussen alle diensten binnen de veiligheidsketen. We merken ook op dat de minister Brussel Preventie en Veiligheid noemt als een van de onderdelen daarvan,” zegt Vervoort.

“Dit is een functie die wij heel graag zouden willen bekleden, maar voorlopig maakt Brussel Preventie en Veiligheid geen deel uit van die keten, ondanks de vele brieven die we haar in dit verband toezonden. De belemmeringen, of zij nu te wijten zijn aan een zeker conservatisme of aan regelgevende bepalingen die niet zijn aangepast aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel, zijn nog niet weggenomen.”

Volgens Vervoort moet tot slot iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. “Zoals uit de reeds genomen initiatieven blijkt, nemen het Brussels Gewest en de burgemeesters hun verantwoordelijkheid op. De federale politiecapaciteiten in Antwerpen zijn versterkt om in te spelen op de ontwikkeling van deze drugscriminaliteit. Nu dezelfde verschijnselen zich ook in Brussel voordoen, is het van essentieel belang dat de federale, gerechtelijke politie wordt versterkt.”

