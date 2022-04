RSC Anderlecht toont bekerfinale op groot scherm aan Lotto Park

Op maandag 18 april bekampen RSC Anderlecht en AA Gent mekaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Omdat niet alle fans van paarswit in het stadion kunnen – meer dan 40.000 supporters registreerden zich – heeft RSC Anderlecht beslist om een groot scherm in de Fan Village aan het Lotto Park te plaatsen. De voetbalclub voorziet ook in randanimatie.