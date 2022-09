RSC Anderlecht lanceert luisterboek ‘Fromage’: “Verhaal over dromen, talenten ontwikkelen en opkomen voor jezelf”

AnderlechtWoensdag werd het nieuwe luisterverhaal en zoekboek, ‘Fromage’, voorgesteld in basisschool de Groene School in Anderlecht. Het verhaal is het resultaat van een samenwerking tussen voetbalclub RSC Anderlecht, het Geluidshuis en comedian Bart Cannaerts, die het verhaal schreef. In het luisterverhaal zijn ook de stemmen te horen van verschillende bekende Belgen.

Het verhaal van ‘Fromage’ gaat over het muisje Hamza, die graag wil voetballen maar dat niet mag van zijn familie. Op een dag ontmoet hij Zora, het stoere luipaard en sterspeelster bij een voetbalclub die paars-wit heet. Samen vertrekken ze op een avontuur vol hindernissen en onverwachte gebeurtenissen, in de hoop om Hamza’s droom waar te maken.

Het luisterverhaal duur 60 minuten, en is geschikt voor kinderen ‘tussen de 6 en 106’. Bart Cannaerts kreeg de eer om het verhaal schrijven. “Tijdens de covidperiode werd ik opgebeld door het Geluidshuis, een audioproductiehuis, met de vraag of ik zin had om mee te werken aan het verhaal”, vertelt hij enthousiast. “Ik had nog nooit zoiets gedaan, maar ben wel fan van voetbal en het Geluidshuis. Ik ben dan ook meteen op de boot gesprongen.”

Volledig scherm Anderlecht-spelers Marco Kana en Anouar Ait El Hadj stelden het boek voor, samen met Bart Cannaerts. © Marc Baert

Zoekboek

“Het fijne aan een luisterverhaal is dat er geen creatieve restricties zijn”, gaat Cannaerts verder. “Zo vliegt Hamza op een bepaald moment op een pannenkoek door de ruimte. Doorheen het verhaal passeren er ook heel wat dieren de revue. Ik vond het heel leuk om aan het boek te werken. Verspreid over verschillende fases, ben ik er toch een dikke maand aan bezig geweest. En dankzij het zoekboek is het hele verhaal ook heel mooi geïllustreerd. Voor de ouders die meeluisteren zitten er ook verwijzingen in naar RSC Anderlecht, Vincent Kompany spreekt bijvoorbeeld een paar zinnetjes in. Ook dat is mooi aan het verhaal, zowel jong als oud kan er zich mee amuseren.”

Naast Kompany, spreken ook andere bekende Belgen enkele woordjes in. Onder andere Zwangere Guy, Jan Mulder, Jennifer Heylen, Danira Boukhriss Terkessidis,… zijn te horen in het verhaal. Dat gaat trouwens niet enkel over het waarmaken van dromen, maar ook andere thema’s komen aan bod. “Trots zijn op je afkomst, opkomen voor jezelf, leven in de grootstad, je talenten ontwikkelen, het zit allemaal in het verhaal”, legt Cannaerts uit. “Er is dus zeker ook een educatief kantje aan verbonden, zij het subtiel.”

Dat beaamt ook Tim Borguet, Marketing Director bij RSC Anderlecht. “Het verhaal kent veel raakvlakken met de leefwereld van veel jeugdspelers in Neerpede. Neerpede is bij uitstek de meest vruchtbare omgeving voor het ontwikkelen van ons talent”, zegt hij. “En dat talent is hier ontzettend divers, iedereen heeft zijn of haar uniek verhaal met voetbal als universele taal. Met dit luisterverhaal wil de club haar verbindende waarden binnen en ook ver buiten het voetbal uitdragen.”

Volledig scherm © Marc Baert

Het boek is vanaf woensdag 28 september te verkrijgen in de fan- en webshop van RSC Anderlecht, en verschijnt in het Nederlands en Frans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.