Rode Kruis voorziet 1.500 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne in Sint-Lambrechts-Woluwe

In een noodopvangcentrum in Molenbeek worden momenteel al zo'n 150 Oekraïense vluchtelingen opgevangen door het Rode Kruis. “Dit zijn Oekraïners die reeds geregistreerd werden in Bordet of de Heysel en niet onmiddellijk via ofwel vrienden en familie of via steden en gemeenten onderdak kon geboden worden”, klinkt het.