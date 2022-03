Rode Kruis versterkt onthaalcentrum voor Oekraïners in Zuidstation

Een tiental mensen van Croix-Rouge de Belgique en een vijftiental vrijwilligers zijn er zeven dagen op zeven aanwezig van 8 tot 23 uur. Samusocial springt bij in de namiddag en de vroege avond. Ook zijn er tolken aanwezig om iedereen “zo waardig en menselijk mogelijk” te ontvangen. Burgerplatform en Samusocial ontfermen zich vervolgens over de vluchtelingen. Samusocial heeft voor elke avond 30 noodopvangplaatsen vrijgemaakt. Het Burgerplatform schakelt zijn netwerk van burgers in voor opvangplaatsen.

De werking van het onthaalcentrum in het Zuidstation is in handen van de Franstalige afdeling van het Rode Kruis, die ook actief is in het registratiecentrum op de Heizel. Rode Kruis Vlaanderen is dan weer actief met het noodopvangcentrum in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe, verduidelijkt hun woordvoerder.