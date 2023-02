RITCS houdt plechtigheid in KVS voor overleden student

Rint Dens volgde de opleiding Radio om vervolgens Drama te studeren. “Hij was een bevlogen student met een hart voor de samenleving en de kunsten. In september opende hij het academiejaar voor zijn medestudenten met een poëtische tekst over engagement. Nu staan we zelf sprakeloos, gapend naar al wat hij achterliet. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Rint. We wensen hen dan ook veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies”, klinkt het in een bericht.

“Aan onze studenten en medewerkers: zorg goed voor elkaar. We vinden en vonden de afgelopen dagen troost in de onderlinge verbondenheid van onze RITCS-gemeenschap in deze droevige tijd.” Woensdagnamiddag, vanaf 14 uur, vindt er een herdenkingsplechtigheid plaats in het KVS. Op de campus is ook een rouwregister geopend. “Zij die herinneringen en anekdotes willen delen over Rint of die met vragen zitten omtrent dit aangrijpend verlies kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school,” klinkt het nog.