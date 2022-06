Reuzenrad ‘The View’ keert terug naar Poelaertplein

Brussel Brussels onderzoeks­rech­ter Michel Claise over het gerecht en financiële criminali­teit: “Het gaat niet goed met Justitie”

Brussels onderzoeksrechter Michel Claise verdiept zich in de financiële criminaliteit en in het bijzonder witteboordencriminaliteit. Hij voelt het het rechtssysteem regelmatig aan de tand et voert al jaren een strijd tegen corruptie. “De omvang van de financiële criminaliteit in België is gigantisch.”

28 mei